Fábio Costa cobra dinheiro do Santos Fábio Costa não esconde de ninguém o seu descontentamento com a diretoria santista. Prestes a completar um mês defendendo o time do Parque São Jorge, o goleiro cobra abertamente o que tem a receber do Santos. "Já era difícil quando eu trabalhava no clube. Imagina agora que não estou mais lá...", reclamou o goleiro. "Eles não entendem que eu saí de lá por uma opção profissional. Estão fazendo isso como forma de represália por eu ter trocado de clube. Com um pouco de boa vontade, dá para eles me pagarem tudo." Segundo Fábio Costa, o Santos lhe deve "alguns valores" referentes à direito de imagem e 13º salário. "Eu só posso ter muita paciência e esperar. Se não resolverem, a Justiça está aí pra isso. Eu sei que pode demorar se eu apelar para a Justiça, mas não ligo. O que é do homem, o bicho não come", disse. A insatisfação de Fábio Costa ficou mais clara quando lhe perguntaram sobre o que achou do fiasco da seleção Sub-23 e da cobrança sobre os ex-companheiros de Santos. O goleiro inocentou Diego, Robinho e companhia, mas se mostrou decepcionado com outras pessoas que comandam o clube santista. "Tenho muitos amigos por lá e outras pessoas que não gostaria que tivessem entrado na minha vida", admitiu. Sobre a nova aposta do técnico Juninho Fonseca, Fábio Costa aprovou o esquema com 3 atacantes. "É uma variação muito boa. Temos três atacantes bem velozes, bem completos e que são ótimas opções para o Juninho. Além deles, também temos o Rafael para o jogo aéreo, que pode ser usado naqueles jogos mais complicados, e o Samir, que sabe se infiltrar bem. Acho que o grupo está bem completo, com muita qualidade. Com certeza vamos dar muita alegria à torcida corintiana", garantiu o goleiro.