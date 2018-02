Fábio Costa critica a saída de Rincón O Corinthians tem um novo líder. Com a saída de Rincón, o goleiro Fábio Costa assume o posto. E revoltado. Ele deixou bem claro nas suas declarações que a partida contra o Flamengo, domingo, em Limeira, ficou em segundo plano. O importante é mostrar publicamente a sua revolta com a falta de respeito que o clube teve afastando Rincón do time. "No futebol brasileiro, o jogador não tem força. Se o Corinthians estivesse em uma boa fase iriam levar em consideração o que o Rincón já fez pelo clube, mas no Brasil não há reconhecimento. Todos se esqueceram que ele estava parado há dois anos, foi procurado e voltou ao futebol. Ficou até abaixo do seu antigo peso. E para quê? Sou sincero: o Corinthians perdeu a sua referência em campo com a sua dispensa", criticou o goleiro. Fábio Costa encarou sem medo a situação. "A diretoria e o treinador não o consideraram mais importante à equipe e o dispensaram. A opinião dos jogadores, que deveria ter peso, não contou nessa hora. O que me alivia é saber que ele tem a vida resolvida, mas me serve de alerta o que o futebol brasileiro faz aos seus atletas. O Baggio perdeu um pênalti que custou à Itália a Copa do Mundo de 1994. Ganhou uma festa de despedida maravilhosa. Se fosse aqui, ele seria banido do futebol. O Luís Fabiano não era o herói do São Paulo? Agora os torcedores estão perseguindo ele, o acusando de vilão por onde vai", lembrou. O goleiro é o melhor amigo de Rincón no elenco corintiano. Mostrou toda o seu carinho ao jogador e está esperando que o Corinthians tenha dignidade no lado financeiro da dispensa. "Espero que ele receba tudo a que tem direito. O Rincón tinha contrato até dezembro e foi dispensado. É pessoal demais falar sobre valores, mas o que é justo, é justo", defendeu. Fábio Costa aproveitou a atenção da imprensa para começar a exercer a sua liderança isolada no elenco. Criticou a escolha de Limeira para o jogo contra o Flamengo, no domingo. "As pessoas no futebol se preocupam muito mais com o público do que com o estado do gramado. Já havia sido assim em Goiás. Eu reclamei do gramado e o administrador do estádio veio me dizer que atleta nenhum havia se machucado lá. E, no fim, o Marquinhos estourou o joelho e ficará oito meses fora do futebol. Se o campo está ruim não deve ser utilizado", revelou. Enquanto Fábio Costa falava sem medo, o pivô da saída de Rincón não quis falar sobre a dispensa. "Enquanto a situação não for definida, ele receberá o seu dinheiro e sairá do Corinthians. Não falo sobre o Rincón. Desculpem, mas a minha postura será essa", disse o técnico Tite. Cirurgia - A má sorte chegou ao vice-presidente do Corinthians, Antonio Roque Citadini. O dirigente foi operado de apendicite na noite de quinta-feira, mas passa bem.