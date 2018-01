Fábio Costa: Definição fica para sexta A permanência ou não do goleiro Fábio Costa no Corinthians em 2006 será definida em reunião nesta sexta-feira, após o almoço. No encontro entre seu procurador, Gustavo Amorim e o diretor da MSI, Paulo Angioni, o clube vai fazer a proposta definitiva para contar com o trabalho do camisa 1 na próxima temporada. ?Vou ver quanto a MSI oferece e passar para o Fábio. Se ele achar um bom salário, renovamos. Senão...?, afirmou Amorim. O procurador tinha encontro com Angioni agendado para ontem, mas se atrasou na viagem de Salvador para São Paulo e adiou o compromisso. ?Mas nesta sexta todos vão saber do futuro do Fábio.?