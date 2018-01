Fábio Costa deve ir para o Santos O Santos já acertou as bases do contrato do goleiro Fábio Costa, campeão Brasileiro pelo clube em 2002, mas só poderá anunciar a possível contratação no dia 1º, quando termina o contrato do jogador com o Corinthians. Fábio passa férias na Bahia e está em contato com seu procurador, Antônio Gustavo Amorim (Guga), para assinar o pré-contrato. Guga deu entrevista à Rádio Record neste sábado e confirmou que a proposta santista é mais interessante que a apresentada pelo Corinthians: além de um salário maior - em torno de R$ 130 mil mensais - o prazo do contrato é mais longo, de dois anos. O Corinthians oferece um compromisso de apenas um. Outro fator que determina o interesse de Fábio Costa em voltar à Vila Belmiro, segundo o procurador, é a briga entre a MSI e o Corinthians, que ?não garante respaldo para o atleta?. No entanto, Guga fez a ressalva de que a negociação para renovar com o Corinthians ainda não está encerrada. À mesma Rádio Record, o gerente de futebol da MSI, Paulo Angioni, reconheceu as dificuldades de um acerto, mas disse que se reunirá com o procurador na segunda-feira e que ?fará de tudo para manter Fábio Costa no Corinthians?. Homem de confiança - Fábio Costa é um goleiro de confiança de Marcelo Teixeira. Depois da conquista do Brasileiro de 2002, o dirigente fez todo o esforço para manter o goleiro e o novo contrato já estava acertado. O jogador estava na Bahia e, antes de devolvê-lo ao clube por fax, resolveu telefonar para Emerson Leão, o então técnico e que tinha restrições ao seu futebol. O que ouviu foi desanimador e, como estava com a proposta do Corinthians ao lado, preferiu ser titular no Parque São Jorge do que reserva na Vila Belmiro. Se 2002 foi o ano em que Fábio Costa conquistou o Brasileiro pelo Santos, passou por maus momentos naquela temporada: ele ficou afastado seis meses por conta de uma cirurgia no tornozelo e voltou a tempo de disputar as partidas finais. Leão teve que engolir a volta do atleta, pois o titular Júlio Sérgio se contundiu justamente naquela fase da competição. Além de Fábio Costa, o Santos já tem pré-contrato assinado com Roger, que tem contrato com o São Paulo até o final de janeiro.