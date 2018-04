Fábio Costa deve jogar pelo Santos, mesmo contundido

Meia hora de treinos específicos, participação em um recreativo, o jogo contra o Flamengo e 15 minutos de corridas em volta dos campos do CT Rei Pelé. Essa foi a atividade de Fábio Costa em campo neste mês, depois de sofrer luxação em uma costela na partida diante do Náutico, no dia 31 de outubro, no Recife. Mas não dá para duvidar que o goleiro titular e capitão do Santos estará em campo contra o Paraná, domingo à noite, no Estádio Durival de Brito, em Curitiba. Até porque ele tem uma história de jogar sem condições. Na campanha do título brasileiro de 2002, Fábio Costa voltou na fase do mata-mata ainda sem estar totalmente recuperado de uma fratura no tornozelo. E fechou o gol nos seis jogos decisivos contra São Paulo, Grêmio e Corinthians. Neste ano, ele quebrou a mão esquerda contra o América do México, mas não deixou de jogar no empate por 1 a 1 no clássico com o Corinthians, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e nos duas partidas das semifinais da Copa Libertadores contra o Grêmio. Só falhou contra o Corinthians, ao soltar a bola num cruzamento alto, dando chance para Zelão concluir para o gol. "A presença dele ano campo hoje [quarta] foi importante para mostrar que, à exceção de Pedrinho [suspenso], todos estão aptos nesse momento em que vamos ter um jogo mais decisivo do que o último, contra o Flamengo", disse o meia Rodrigo Tabata. "Além de capitão, Fábio Costa é um líder e embora nós tenhamos confiança no Felipe [reserva], seria importante ele jogar." Fábio Costa voltou a ser considerado desfalque para a partida contra o Flamengo, depois de ficar inativo durante dez dias, em razão das fortes dores nas costas. Porém, dois dias antes da partida, ele foi para o campo, treinou alguns minutos com o professor de goleiros Mococa, treinou em cruzamentos altos na área e mandou avisar a imprensa que estava pronto para voltar a jogar. Na véspera da partida, participou de um recreativo e foi considerado apto por Vanderlei Luxemburgo, que o escalou diante do Flamengo. De acordo com o médico Carlos Braga, Fábio Costa tem chance de participar do jogo-treino com os juniores na tarde desta quinta, no CT Rei Pelé. A informação da assessoria de imprensa é diferente. O goleiro vai continuar o tratamento de fisioterapia para enfrentar o Paraná e só deve trabalhar no campo sexta, fazendo exercícios leves.