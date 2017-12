Fábio Costa discute e ofende jornalista Fábio Costa voltou a aprontar no Corinthians. Na chegada ao clube, o goleiro acelerou seu BMW mais do que os 20 quilômetros permitidos nas alamedas do Parque São Jorge e colocou em risco a vida de algumas crianças. O repórter do Jornal da Tarde tentou conversar com ele, avisando que o seu filho estava entre as crianças, mas o goleiro reagiu com um palavrão e partiu para a briga. Alguns seguranças do clube, o fotógrafo Teófilo Pereira e o pai do atacante Jô, seu Dário, estavam presentes e ficaram incrédulos diante do destempero do atleta. A questão envolvendo a chegada de jogadores dirigindo imprudentemente nas alamedas do Parque São Jorge é antiga. Os atletas que chegam em cima da hora e não querem parar para dar autógrafos à crianças, normalmente abusam do acelerador. No caso de Fábio Costa, ele acelerou contra uma delas, com a clara intenção de assustá-la. Sem argumentos, e sem a devida humildade para aceitar o seu erro, a única saída encontrada por Fábio Costa foi a força física. Entre as inúmeras confusões arrumadas pelo goleiro, recentemente ele jogou o seu carro contra os jornalistas no Parque Ecológico do Tietê. Na Vila Belmiro, também dirigindo, chegou a derrubar um torcedor de bicicleta com o seu carro, após um jogo do Santos. Isso sem contar as inúmeras confusões dentro de campo.