Fábio Costa diz que Santos poderia ter goleado A classificação para a final veio, mas foi bem mais difícil do que se esperava. O herói santista no 0 a 0 contra o Bragantino foi o goleiro Fábio Costa, que fez, aos 42 minutos do segundo tempo, fez uma defesa salvadora após chute de Bill. "Foi uma boa defesa, mas ainda achei a defesa logo no começo (num chute cara a cara de Everton) mais difícil. É importante ajudar o grupo, principalmente em um jogo como esse, em que a torcida compareceu e apoiou a gente até o fim?, vibrava o goleiro. Ao contrário do que mostrou o placar, para ele a atuação do time não foi decepcionante. ?Jogamos uma bela partida poderíamos ter saído com uma goleada.? O zagueiro Adaílton tinha um discurso diferente. ?Valeu pela classificação, mas nos próximos jogos vamos tentar mudar a maneira de conquistar nosso objetivos. Tudo poderia ter sido mais fácil para o Santos, se Cléber Santana não tivesse perdido um pênalti, aos 23 minutos do primeiro tempo. ?Vi o goleiro caindo e chutei no outro lado. Infelizmente acertei a trave. Agora é levantar a cabeça. Vou continuar cobrando?, explicou o artilheiro do Santos no Paulistão. Com o empate com o Bragantino, o Santos se classificou para a final do Campeonato Paulista, contra o São Caetano - que no sábado eliminou o São Paulo, após golear por 4 a 1. Apesar de não enfrentar o rival na decisão, Fábio Costa não vê isto como vantagem. "Não acho que seja mais fácil jogar contra o São Caetano do que contra o São Paulo na final, pelo contrário. Quando uma equipe de grande torcida enfrenta um time de menor expressão num jogo decisivo a responsabilidade de vencer é dessa equipe", ponderou o goleiro.