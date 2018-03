Fábio Costa é a última esperança santista Fábio Costa vai entrar no Morumbi, hoje, sabendo que boa parte das chances de o Santos conquistar a Libertadores estará depositada em suas mãos. O goleiro é a grande aposta do time numa situação de igualdade no saldo de gols com o Boca ? o time da Vila precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Leia mais no Jornal da Tarde