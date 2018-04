Fábio Costa é dúvida para reapresentação do Santos Dorival Junior teve nesta terça-feira o seu primeiro contato com os jogadores do Santos. Os atletas que fizeram os exames médicos no HCor na última segunda foram ao CT Rei Pelé e correram na areia sob o olhar do novo treinador, entre eles Giovanni. Nesta quarta, às 9h30, todo o grupo santista se reúne para a apresentação oficial da pré-temporada.