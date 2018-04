Fábio Costa é operado e só retorna em janeiro ao Santos

A temporada de 2009 acabou para o goleiro Fábio Costa. O jogador do Santos foi operado nesta terça-feira pela manhã no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, por causa das micro fraturas que sofreu no pé direito durante o confronto com o Atlético-MG, em 21 de junho, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A intervenção cirúrgica, realizada pelo médico Roberto Santin, durou cerca de uma hora e 20 minutos. Por causa da operação, Fábio Costa só poderá retornar aos treinos em janeiro, já que o prazo estimado de recuperação é de três meses. O goleiro ficará com o pé imobilizado por cerca de 15 dias.

Carlos Braga, médico do Santos, afirmou que a cirurgia "foi excelente" e informou que três parafusos foram colocados no peito do pé do jogador para fixar a articulação. Fábio Costa tentou se recuperar sem a necessidade de passar pela operação, mas o tratamento não teve o sucesso desejado.

O goleiro do Santos chegou a ser liberado para os treinamentos com bola, mas voltou a sentir dores durante uma atividade na sexta-feira retrasada. Após a realização de novos exames, o departamento médico do clube resolveu que a cirurgia seria necessária.