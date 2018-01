Fábio Costa está condenado na Vila Está quase fechado o quadro para Fábio Costa sair do Santos para o Corinthians. O cartão vermelho recebido na derrota por 2 a 0 contra a Portuguesa Santista ? que o deixará fora do importante clássico de amanhã contra o São Paulo, na Vila ? e o seu comportamento quando ia para o vestiário, agredindo integrantes do banco de reservas do adversário, além de ter se recusado a falar sobre o assunto ontem, são apenas alguns sintomas de que o desfecho está próximo. Um outro foi a reintegração, às pressas, ontem cedo, de Rafael, que havia sido mandado embora no começo de janeiro. Leão deixou escapar que já não conta mais com Fábio Costa, embora em seguida tenha procurado explicar o seu raciocínio. Leia mais no Jornal da Tarde