Fábio Costa está em dúvida se fez ou não o pênalti Fábio Costa foi o herói santista na semifinal contra o Bragantino, garantindo o time na final com dois resultados de 0 a 0. Mas no primeiro jogo da final contra o São Caetano, ele não foi tão bem e o time perdeu por 2 a 0. "Semana passada fui o herói, hoje [domingo] talvez tenha sido um dos culpados." Além da atuação apagada, aos 36 minutos do segundo tempo, ele derrubou o meia-atacante Marcelinho, na tentativa de afastar bola. O árbitro Paulo Cesar de Oliveira marcou o pênalti que deu origem ao gol de Somália, o segundo da partida. "Se foi pênalti ou não foi, não estou aqui para julgar a arbitragem. Mas minha intenção foi tirar a bola, eu talvez até tenha atingido o adversário", disse o goleiro ainda no gramado. Mais tarde, de cabeça mais fria, admitiu o erro. ?Fiz o cálculo errado, mas se o juiz deu é porque viu. Ele é pago para isso e está lá em cima no ranking da arbitragem do Paulista", disse Fábio Costa. A arbitragem, aliás, foi bastante contestada pelos santistas. No primeiro gol do São Caetano, a zaga parou pedindo impedimento de Somália e não viu que Luiz Henrique entrava livre pelo meio para bater cruzado e marcar. "Quero dar os parabéns ao bandeira. Reclamei no intervalo, mas vi que o Luiz Henrique não estava impedido e ele [Valter José dos Reis] estava muito convicto", disse Fábio Costa. Para o camisa 1, o que mais prejudicou o Santos foi que o time é bastante conhecido. "Infelizmente as equipes sabem como o Santos joga e isso acaba acontecendo. Como sabem como funciona o coletivo, tem que sobressair o individual. O Santos não conseguiu a vitória porque não teve equilíbrio."