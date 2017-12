Fábio Costa falha e Corinthians empata O corintiano é, mesmo, fanático por seu time. Sabe que dificilmente vai ver um espetáculo, que dificilmente vai ver muitos gols, mas, mesmo assim, faz questão de prestigiar o clube de coração. O Pacaembu recebeu mais de 6 mil pessoas na noite deste sábado - bom público pelas circustâncias atuais das equipes na competição e do próprio jogo - e foi palco de uma partida razoável, no nível de Corinthians e Fluminense. O placar de 1 a 1 acabou sendo justo. Ninguém merecia ganhar, ninguém merecia perder. Se é que algum torcedor ainda sonhava com uma vaga na Libertadores de 2005, o resultado acabou de vez com qualquer esperança. Os corintianos somam 62 pontos, na 8.ª colocação, e estão 9 atrás dos cinco melhores, faltando apenas cinco rodadas para o fim. O Fluminense, que atuou bastante desfalcado na capital paulista, tem 57. "Agora, temos de pensar na Copa Sul-Americana (vaga para os times que terminarem entre o 5.º e o 10.º lugares), a Libertadores está muito distante", afirmou Fábio Baiano. A derrota para o Internacional por 3 a 0, no último domingo, já havia praticamente sepultado o objetivo da Libertadores. O 8.º lugar para o elenco alvinegro já pode ser festejado. Faltam jogadores para uma campanha melhor e o trabalho do técnico Tite precisa ser elogiado. Não fosse ele, a situação poderia estar preocupante. O Corinthians não jogou mal, ontem, mas foi bastante prejudicado por uma falha de Fábio Costa. Logo no primeiro minuto, o goleiro tentou chutar a bola para a frente, mas não foi feliz. Acertou o atacante Alex, do Fluminense, que roubou a bola e abriu o placar. Empurrado pela torcida, o time paulista saiu em busca do empate e chegou a criar perigo. O melhor lance ocorreu com o zagueiro Anderson, que cabeceou na trave. No rebote, Gil desperdiçou oportunidade incrível. Nos acréscimos, Renato cobrou falta com perfeição e empatou. "Foi um bonito gol, infelizmente, o primeiro gol, numa falha do Fábio Costa - ele sabe que falhou - complicou a gente", comentou Renato. O Corinthians foi um pouco melhor que os cariocas na segunda etapa, atacou mais, porém falhou demais nas finalizações. Na próxima rodada, a equipe de Tite enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão.