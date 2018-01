Fábio Costa: faltou competência ao Santos Personagem do Santos, Fábio Costa Fábio Costa tinha um discurso diferente da maioria de seus colegas, na chegada do Santos, hoje à tarde, depois da derrota por 2 a 0 para o Boca Jrs. "Faltou competência, erramos na finalização e também faltou estar um pouco mais ligados no jogo", disse o goleiro. Se foi o único jogador a apontar erros do time e ver qualidades no Boca - "é um time bom e que chegou à final da Libertadores, com mérito? - Fábio Costa não se diferenciava dos outros jogadores e dos aproximadamente cem torcedores que foram recepcionar o time. Para eles, a festa do Boca tem hora e local para acabar. "Basta a gente acertar um pouco mais os chutes a gol, enfia três com facilidade no Boca. Nosso time é melhor do que o deles, mandamos no jogo e só tivemos duas falhas. Foi injusto perder", afirma. Quando comenta as falhas que o time teve, Fábio Costa pede que o zagueiro Alex seja respeitado. "Ele salvou o time muitas vezes e no Santos não existe essa de um levar a culpa por tudo. O time perdeu, como poderia ter vencido. Só isso. Foi um jogo limpo, sem violência, em que um time teve mais sorte do que o outro". Como não culpa Alex, Fábio Costa não poderia mesmo aceitar que errou no jogo. Fica irritado com a pergunta direta de um repórter. "Quem falou para você que eu errei? Foi algum goleiro? Se não foi, não merece credibilidade, não conhece a posição." Em seguida, explica como foi o primeiro gol do Boca. "O Leão avisou a gente que eles tinham uma jogada forte na cobrança de escanteio. Eu fiz a defesa no lance anterior e a gente demorou para acertar a marcação quando eles cobraram o escanteio curto. Então, ficou difícil acompanhar o Delgado. Ele acertou um chute forte e tinha muita gente na minha frente. Não dava para fazer nada. Dá para fazer tudo na quarta-feira?, garante Fábio Costa. "E vai fica mais fácil ainda se a torcida lotar o Morumbi para nos apoiar". O Santos terá direito a 71 mil ingressos. Outros quatro mil serão para a torcida do Boca Jrs. E quem for, verá uma outra atitude do Santos, explica Léo. "O juiz apitou? Vamos para dentro da área do Boca. Vamos sufocar o time deles, não vamos deixar ninguém respirar. Esse resultado foi ?injustíssimo?, um absurdo. Eles estavam levando um sufoco e acharam um gol. Agora, nós vamos fazer o Boca chorar, podem ter certeza", disse o jogador, que não vê qualidades no adversário. "É um time equilibrado, só isso. O Tevez e o Delgado jogam um pouco mais do que os outros, mas nosso time é melhor.? Todo o planejamento santista ficará comprometido se o Boca fizer um gol. Paulo Almeida concorda com isso, mas manda um recado esperançoso aos torcedores. "Não vai ter nada disso. Não vamos levar nenhum gol e vamos ganhar a Libertadores. Podem acreditar."