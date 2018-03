Fábio Costa garante que joga na quarta-feira Fábio Costa vai reforçar o Santos no jogo de volta, contra o Cruz Azul, do México, quarta-feira da próxima semana, na Vila Belmiro, quando o time precisará de uma vitória simples para passar às semifinais da Copa Libertadores da América. De acordo com o médico Carlos Braga, a seriedade com que o goleiro vem se dedicando ao tratamento pode fazer com o prazo inicial estipulado para a sua recuperação, que era de 12 dias, pode cair para oito dias. "Faço tratamento em dois períodos no clube todos os dias e depois ainda prossigo, durante mais uma hora, na minha casa", afirmou Fábio Costa, que sofreu uma lesão muscular na virilha direita, no jogo de sábado passado, contra o Juventude, em Caxias do Sul. "Se fosse possível, voltaria contra o Internacional, domingo, porque não é legal ficar vendo jogo pela televisão. Mas, com certeza, quarta-feira vou jogar." Os jogadores folgaram durante o dia de hoje, aproveitando para passear e fazer compras num shopping da Cidade do México e às 20h (de Brasília), a delegação embarca de volta, devendo chegar ao Centro de Treinamentos Rei Pelé às 9h30. Leão marcou um treino para amanhã as 16h e outro para sábado cedo para preparar o time para enfrentar o Internacional, domingo, às 18h, na Vila Belmiro. Júlio Sérgio sofreu uma luxação no dedo mínimo da mão direita mas não chega a ser dúvida para domingo.