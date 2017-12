Fábio Costa já é do Corinthians Fábio Costa é jogador do Corinthians. Sua apresentação só não aconteceu por questões éticas que ditam o relacionamento entre os clubes. O goleiro tem contrato com o Santos até o dia 31. Assim, a diretoria corintiana evita comentar o assunto antes dessa data. Mas a idéia no Parque São Jorge é, vencido o prazo contratual, apresentar o jogador, avaliá-lo e encaminhá-lo para a pré-temporada, em Extrema (MG). Daí a justificativa para o diretor de Futebol, Roberto Rivellino, sempre falar em "últimos detalhes" quando perguntado sobre o assunto. O presidente santista, Marcelo Teixeira, chegou a anunciar a renovação de contrato, fato desmentido ontem pelo procurador do atleta, Gustavo Amorim. O jogador chega ao Parque São Jorge para dar estabilidade ao gol corintiano. A posição foi marcada em 2003 por rodízio entre Doni e Rubinho na condição de titular, fato que chegou a provocar clima tenso entre os dois em alguns momentos. Enquanto Rubinho, criado nas divisões de base do clube, permanecerá no Parque São Jorge como reserva, Doni está de saída. Os dirigentes foram até surpreendidos pelo bom mercado desfrutado pelo atleta. Até proposta do exterior chegou ao escritório da Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF), antiga parceira do clube que detém os direitos sobre o jogador. Porém, seu destino deve mesmo ser o Inter-RS. Doni entraria na negociação que tenta trazer Leandrão para o Corinthians. Novela - O meia Gilberto pediu ontem à direção do Grêmio mais 48 horas para responder se aceita ou não a proposta de renovação. Se recusar, seu destino deve mesmo ser o Corinthians. Enquanto isso, a cúpula alvinegra tenta acertar com dois atacantes. Alex Mineiro já acertou as bases. Falta apenas seu representante, Juan Figer, convencer o presidente do Atlético-PR, Mário Petraglia (dono de 30% dos direitos) a fechar o negócio. Régis Pitbull, do Vasco, também negocia com os corintianos.