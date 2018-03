Fábio Costa longe, Helton mais perto Com a manutenção de Daniel Passarella, Fábio Costa permanece no exílio e não volta mais ao gol corintiano enquanto o argentino estiver no comando. Fábio chegou a chamá-lo de "mau caráter". Como prova de que Passarella continua prestigiado, a MSI já foi atrás do goleiro pedido por ele: Helton, ex-Vasco e atualmente no União de Leiria, de Portugal. As conversas estão adiantadas e Helton, de 26 anos, deve ser contratado a qualquer momento. "É uma honra ser lembrado. Tomara que dê certo", disse Helton. Com a iminente chegada de um novo goleiro, a diretoria espera propostas por Fábio Costa, que tem contrato até dezembro e salgada multa rescisória. O Brasiliense está interessado em Fábio. O vice-presidente Andres Sanchez queria o retorno de Fábio. "Ele volta terça-feira, vamos ver o que acontecerá. O futebol é dinâmico", disse, apostando que Passarella ainda pode sair e Fábio, reintegrado. Nesta sexta-feira, o goleiro se queixou. "Ele (Passarella) teve uma conduta comigo e outra diferente com os argentinos", disse Fábio. "Foi um mau caráter comigo."