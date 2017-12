Fábio Costa mais próximo do Corinthians O goleiro Fábio Costa voltou a ficar muito próximo do Corinthians. O negócio sofreu uma grande reviravolta quando o jogador descobriu que o Santos só resolveu reformar seu contrato depois de ouvir um "não" de Hélton, ex-goleiro do Vasco, que preferiu continuar no União Leiria, de Portugal. Fábio Costa se sentiu desprezado pelo Santos e resolveu retomar as negociações com o Corinthians. O empresário do goleiro, Gustavo Amorim, confirmou que Fábio Costa está muito mais próximo do Corinthians do que de qualquer outro clube, inclusive o Santos. O jogador tem ainda uma proposta do River Plate mas prefere continuar no Brasil, principalmente se seu futuro clube for o Corinthians, que lhe ofereceu um contrato de dois anos. Fábio Costa continua passando as férias em Salvador e não quer falar sobre futuro. No Parque São Jorge, porém, a diretoria já faz os preparativos para a apresentação de seu novo goleiro dois dias depois após vencer o seu contrato com o Santos (dia 31). O goleiro até já teria assinado pré-contrato com o Corinthians, segundo uma fonte muito próxima da diretoria. De acordo com o empresário, o Santos chegou a cobrir a proposta do Corinthians. E a renovação, nas condições exigidas pelo goleiro, ficou bem próxima na sexta-feira. O contrato só não foi assinado porque o atleta estava na Bahia. No fim de semana, porém, o goleiro recebeu telefonemas de amigos avisando que o Santos, antes de cobrir a proposta do Corinthians, tinha tentado contratar Hélton. Fábio Costa ficou magoado. "Se tivesse de apostar, hoje, diria que o Fábio está muito mais próximo do Corinthians", avisa Amorim. "Ele acha que foi uma falta de consideração do Santos contatar um goleiro do mesmo nível, como o Hélton, antes de conversar com ele." Na Vila Belmiro, Ilton José da Costa, o gerente de Futebol, confirmou que Fábio Costa ainda não assinou novo contrato com o Santos mas frisou que a negociação foi fechada na sexta-feira. "Deixamos tudo apalavrado. Só espero que o Fábio Costa mantenha a palavra." Ilton ainda esclareceu que o Santos não deve absolutamente nada ao jogador - informação ratificada pelo empresário. "A questão não é dinheiro. O Santos honrou todos seus compromissos financeiros com o Fábio Costa. A questão é de princípios." Aristizábal - Com a vinda de Fábio Costa, Doni deve ser liberado para o Inter, em troca de Leandrão. O Corinthians ainda negocia com outros dois atacantes: Aristizábal, do Cruzeiro e Alex Mineiro, do Atlético-PR. O empresário de Aristizábal, Wílson Leandro, disse que "a proposta do Corinthians agradou ao jogador". Aristizábal tem contrato até 15 de janeiro com o Cruzeiro. A diretoria corintiana também não desistiu do lateral-esquerdo Gilberto, do Grêmio, nem do volante Zé Luís, do Marília.