Fábio Costa: "Não me encham o saco" Além de falhar, dando o gol para o Fluminense, Fábio Costa não aceitou as críticas dos torcedores e resolveu enfrentar os corintianos. "Eu falhei, mas o nosso torcedor tem de nos incentivar. Ninguém aqui está de sacanagem. Se não quiserem dar força, que fiquem em casa. E vou avisando: não adianta me encher o saco. Os corintianos vão ter de me agüentar, tenho mais um ano e meio de contrato. E vou ficar por aqui." Com o empate, desolação. "Se continuar assim poderemos ficar fora até da Copa Sul-Americana", admitia Betão. Enquanto o time jogava, o presidente Alberto Dualib se reunia com os seus conselheiros de confiança e com o iraniano Kia Joorabchian no Parque São Jorge para tentar aprovar à força a parceria com a MSI. O grupo nem quis saber da partida. O camarote da diretoria ficou abandonado no Pacaembu. Como trunfo para vencer a resistência dos conselheiros e da opinião pública quanto à origem do dinheiro da parceria, o velho golpe de anunciar o interesse em jogadores importante. Depois da proposta feita por Kia por Tevez, do Boca Juniors, o alvo agora é mais modesto: Roger. O meia está descontente no Flu e sofre pressão da namorada, a apresentadora e modelo Adriana Galisteu para vir morar em São Paulo. Dualib pediu uma ajuda a conhecidos da Nike. Roger na sexta-feira à noite assinou um contrato particular com a Nike, mesmo patrocinador do time corintiano. Dualib não perdeu tempo. Mas enfrenta a concorrência forte do São Paulo, que também já fez proposta pelo atleta.