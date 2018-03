Fábio Costa não viaja; Alex é dúvida Os jogadores do Santos viajaram nesta manhã de segunda-feira com destino à Cidade do México, por volta das 10h30, e têm chegada prevista para as 19h30 (horário de Brasília). A equipe se prepara para enfrentar na quarta-feira o Cruz Azul, no estádio Azteca, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores da América. O goleiro Fábio Costa não acompanhou a delegação santista - sofreu uma distensão na virilha - e deve fazer hoje à tarde uma ressonância magnética para avaliar a extensão da contusão. Júlio Sérgio será o titular. Outro desfalque do técnico Leão pode ser o zagueiro Alex, com uma torção no tornozelo, sofrida na partida contra o Juventude, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Se o jogador não tiver condições de atuar, Preto pode substituí-lo contra a equipe mexicana.