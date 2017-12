Fabio Costa: onda de desconfiança A diretoria do Corinthians não vê a hora de liberar o goleiro Fábio Costa. O contrato com o clube termina em dezembro, deve ser cumprido até o final, mas até lá a diretoria tenta encontrar um novo goleiro. A insatisfação é grande com o seu desempenho. Contra a Ponte, Fábio Costa falhou no terceiro gol. Marcos, do Palmeiras, teria sido sondado pela MSI, parceira do clube, via futebol português, onde o todo poderoso Kia Joorabchian faz seus negócios. O nome do são-paulino Roger, reserva de Rogério Ceni, ganhou força na última semana. A multa rescisória de Roger com o Tricolor é de R$ 2,4 milhões ? e o clube do Morumbi não abre mão. Roger também esteve na mira do Santos. Foi um pedido do técnico Gallo. Pessoas próximas ao jogador disseram nesta segunda-feira que representantes do Corinthians ligaram na semana passada, estavam interessados em informações sobre a situação de Roger. O Corinthians estaria disposto a pagar salários de até R$ 65 mil.