Fábio Costa pode desfalcar o Santos diante do Paraná

Fábio Costa continua sentindo dores nas costas, faz uma ressonância magnética nesta quarta-feira, em São Paulo, e pode desfalcar o Santos contra o Paraná, domingo à noite, em Curitiba. O goleiro sofreu luxação numa costela na vitória contra o Náutico, no Recife, ficou fora contra o Atlético-MG e treinou só dois dias para voltar diante do Flamengo. Na semana passada, segunda-feira e hoje, ele fez apenas exercícios em aparelhos e é considerado dúvida para domingo. "Ele está fazendo fisioterapia e o exame é para se saber a evolução do tratamento. Dependendo do resultado, Fábio Costa até poderá voltar a treinar em campo", disse o médico Carlos Braga, não descartando a ausência do goleiro domingo. Se Fábio Costa não puder jogar, Felipe será o titular. Nesta terça-feira, os jogadores treinaram em dois períodos. Além de Fábio Costa, Pedrinho (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) não vem treinando em campo. O time para enfrentar o Paraná deve ser escalado após o jogo-treino marcado para amanhã à tarde, no Centro de Treinamentos Rei Pelé. Adailton deverá ser a novidade na defesa, após ter cumprido quatro jogos de suspensão. "Não descuidei da parte física e na minha eventual volta não vou sentir falta de ritmo, porque estou tranqüilo e me sinto 100% em condições." O contrato do zagueiro, cujos direitos federativos pertencem ao Central Espanhol, do Uruguai - clube do empresário Juan Figer -, termina no dia 31 de dezembro e ele tem esperança de continuar no clube. Petkovic, Vítor Júnior e Rodrigo Tabata disputam a vaga de Pedrinho, e Marcos Aurélio tem chance de ser confirmado ao lado de Kléber Pereira.