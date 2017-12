Fábio Costa pode ficar fora 9 meses O goleiro Fábio Costa foi submetido a uma cirurgia no tornozelo direito após sofrer uma lesão no ligamento deltóide, fratura no osso externo do tornozelo e ainda uma sub-luxação da articulação. Ele se contundiu ao prender o pé direito durante o treinamento de sábado. Segundo o médico Gustavo Ghedini, o jogador ficará afastado entre seis e nove meses. Neste domingo, o Santos venceu o Roma, de Apucarana, por 1 a 0, gol de William.