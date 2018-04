Fábio Costa praticamente fora do jogo do Santos

Fábio Costa está quase fora do jogo contra o Flamengo, domingo à noite, no Maracanã. O goleiro sofreu uma pancada nas costas na partida diante do Náutico, no Recife, e está há mais de uma semana sem treinar. Na manhã desta quinta-feira, ele foi submetido a uma tomografia computadorizada, numa clínica, em São Paulo, e o resultado não deixou o médico Carlos Braga otimista. "Ele tem um edema numa costela, há uma saliência no local e as dores ainda são fortes", disse Braga. "Se houver uma grande melhora, Fábio Costa até pode voltar a treinar em campo nesta sexta, mas acho difícil ele jogar no domingo." O maior problema é que mesmo sendo liberado para treinar hoje, Fábio Costa não conseguirá recuperar o condicionamento físico depois de ter ficado inativo quase 10 dias. Se ele for vetado, Felipe continuará como titular. Luxemburgo desmentiu ontem que o Santos já esteja cuidando da contratação de reforços para 2008. "Daqui para frente vai ser assim mesmo: muitas especulações. Só que não há relação de jogadores e nenhum nome. Até porque nem sei se estarei no Santos em 2008." Surgiram informações, segundo as quais os dirigentes santistas teriam feito uma oferta salarial ao meia Jadson, do Shakhtar Donetsk, através do seu empresário, Marcelo Robalinho.