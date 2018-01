Fábio Costa promete mudar O ano de 2001 foi um desastre para Fábio Costa: brigas em campo, inclusive com alguns companheiros de clube, expulsões, suspensões e multas. Só não foi pior graças à negligência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que o absolveu no julgamento da cusparada que deu no atacante Sinval, no jogo entre Guarani e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Nas férias, o goleiro do Santos fez um balanço de sua vida profissional, concluiu que estava andando para trás e, aos 24 anos, tomou a decisão de mudar radicalmente para voltar a ter chance de ser um dos três goleiros da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Leia mais no Jornal da Tarde