Fábio Costa renova com o Santos O goleiro Fábio Costa renovou seu contrato na noite desta quinta-feira e vai continuar defendendo o Santos até o final do ano. Os detalhes do acerto não foram revelados, mas o acordo envolveu o pagamento dos sete meses de direito de imagem que estavam atrasados e um aumento salarial, deixando-o como um dos mais bem pagos do clube. As negociação começaram já no final do ano passado, quando o Santos conquistou o título brasileiro, apesar de o contrato só acabar agora em fevereiro. Mesmo assim, o goleiro foi o titular do time no Paulista e na Libertadores. Fábio Costa disputou até aqui 89 partidas com a camisa santista, tendo sofrido 103 gols.