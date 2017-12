Fábio Costa renova com o Santos O goleiro Fábio Costa vai continuar no Santos por mais um ano. Na tarde desta sexta-feira , a diretoria acertou a prorrogação do contrato do jogador. O problema para a renovação era o pagamento de luvas - cujo valor não foi divulgado -, sobre o qual houve acordo. Na manhã desta sexta-feira, o comentário era que o goleiro poderia ir para o Corinthians. O contrato com o Santos só não foi formalizado porque Fábio Costa está em férias na Bahia. A diretoria agora tenta renovar os contratos do lateral Léo e do volante Renato, que terminam no dia 31. Na quarta-feira o Santos acertou a renovação com o zagueiro André Luís. Fábio Costa chegou à Vila em 2000 e desde então é um dos ídolos da torcida santista. O goleiro participou de 142 partidas pelo Santos, tendo sofrido 166 gols. Em 2003, entre amistosos, Campeonato Paulista, Brasileiro e Libertadores da América, disputou 61 partidas, com 73 gols sofridos.