Fábio Costa se redime e vive noite especial Quando o Nacional marcou o segundo gol, Fábio Costa ficou abatido. Estava sentado quando Léo, do outro lado do campo viu a cena e voltou para dar uma força ao colega. A torcida imediatamente gritou o nome do goleiro. Mas ao sair do campo para o vestiário, no intervalo da partida, ele não escondia o abatimento. Aí entrou o técnico Leão, que disse: "Não quero ver ninguém com cara de b... no vestiário". A coisa funcionou: o jogo terminou empatado e foi para os pênaltis. Foi quando Fábio Costa defendeu três das quatro cobranças dos uruguaios, garantindo ao Santos a vaga para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Depois de passar tanto sufoco, os torcedores santistas comemoraram a vitória sobre o Nacional como se já tivessem conquistado o torneio. Houve buzinaço por toda a cidade de Santos. "Calculei mal a velocidade da bola no segundo gol deles e acabei falhando. E, mesmo assim, vi o estádio gritando meu nome e de meus companheiros, e isso me deixou muito feliz e emocionado por fazer parte do Santos", disse Fábio Costa. ?Com o incentivo, fiquei muito emocionado e foi uma noite especial, não só para mim, mas para toda a nação santista. Vamos continuar essa batalha, pois temos muita coisa a conquistar ainda." Enquanto Fábio Costa era festejado pelas defesas nos pênaltis, Ricardo Oliveira comemorava o seu 9º gol na Libertadores, passando a marca de Pelé, que havia marcado oito gols numa única edição do torneio. "Não é para qualquer um, não", afirmou o atacante. "Fico honrado, mas divido com essa rapaziada do grupo, que correu e me ajudou. Juntos, conseguimos essa classificação." Empolgado pela vitória nos pênaltis, o técnico Leão atribuiu o contato da diretoria do São Paulo para contratá-lo como "propaganda enganosa". Ele também desmentiu qualquer negociação com o clube do Morumbi e garantiu que fica na Vila Belmiro até 31 de dezembro, quando termina seu contrato.