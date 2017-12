Fábio Costa sente pulso e não joga O goleiro Fábio Costa sentiu dores no púbis no treino da manhã deste sábado no Corinthians e está fora do time titular por pelo menos três semanas. A decisão é do departamento médico, que pretende liberá-lo somente quando ele estiver totalmente recuperado. Assim, Marcelo, que estreou no time principal na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás (pela Copa Sul-Americana) na última quarta-feira, está escalado para a partida deste domingo, no Pacaembu, contra o mesmo Goiás, só que pelo Campeonato Brasileiro.