Fábio Costa será operado na próxima semana

O goleiro Fábio Costa vai operar o pé direito na próxima semana, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. O jogador do Santos se contundiu no jogo contra o Atlético-MG, em 26 de junho, e vinha tentado se recuperar com um tratamento conservador, mas voltou a sentir dores no treino desta terça-feira. Na manhã desta quarta, ele foi submetido a novos exames e a decisão do médico Roberto Santin foi pela cirurgia. A previsão de retorno é de três a quatro meses.

O médico Carlos Braga, que acompanha o drama do capitão santista desde o início, afirmou que chegou a acreditar que ele havia se livrado da operação. "Há dez dias, Fábio Costa vinha sendo exigido em exercícios específicos para goleiro, saltando e se apoiando na ponta do pé, mas na terça-feira ele voltou a sentir a dor. E, como já havia antecipado Roberto Santin, cirurgião de primeiro mundo, a solução é mesmo a operação", explicou Braga nesta quarta.

Durante os 85 dias em que esteve parado, Fábio Costa tentou voltar aos treinos duas vezes. Na primeira, ele sentiu o problema nos ligamentos do pé direito, mas os médicos deram um prazo de 30 dias para a sua recuperação com tratamento de fisioterapia. No entanto, quando parecia curado, o goleiro voltou a sentir a lesão e está fora do restante do Campeonato Brasileiro.