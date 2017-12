Fábio Costa tem álibi contra Tinga O goleiro Fábio Costa, do Corinthians, diz ter um álibi que o isenta de culpa no polêmico lance do jogo contra o Internacional, domingo, no Pacaembu. "Estou convicto de que não foi pênalti. No campo, o Tinga disse para o Márcio (Rezende de Freitas, o juiz): ´Não foi pênalti, mas não me expulsa.´" Fábio Costa admitiu o choque com o volante gaúcho. "Mas lances como este são comuns nos jogos. Este ganhou importância porque foi em um jogo decisivo. O goleiro do Corinthians descreveu como foi a jogada. "Quando foi lançada a bola, saí com força porque pensei que o Tinga fosse tocar de primeira e fazer o gol. Mas no meio do caminho percebi que ele não conseguiria chegar a tempo de bater na bola e então tentei recolher as pernas. Houve o choque, mas normal. No momento achei que não foi pênalti e continuo com a mesma opinião." Durante a entrevista coletiva no Parque São Jorge, Fábio Costa foi informado que Tinga dissera após o jogo que teria dito ao juiz Márcio Rezende de Freitas: "Se não vai dar o pênalti, pelo menos não me expulsa." O camisa 1 do Corinthians rebateu. "Lógico que ele não vai ser réu confesso. Vai ser minha palavra contra a dele. Mas é só pegar a imagem da televisão que vocês (jornalistas) vão ver que estou certo. Agora, também não adianta ficar falando porque nada será mudado." Fábio Costa afirmou que não concorda com as críticas ao trabalho de Márcio Rezende de Freitas. "Tenho muito respeito por ele. Trata-se de uma pessoa digna, que nunca desrespeitou nenhum jogador dentro de campo. É preciso ter mais responsabilidade na hora de analisar o desempenho dos profissionais do futebol." Além de Fábio Costa, o volante Rosinei também não considerou pênalti a entrada do goleiro sobre Tinga. Já o lateral-direito Eduardo preferiu não opinar. "Melhor nem falar. O que passou, passou." O goleiro corintiano também falou pela primeira vez dos incidentes ocorridos no vestiário do São Caetano após a derrota, por 1 a 0, no ABC, quarta-feira passada, quando teria trocado agressões com o lateral-esquerdo Gustavo Nery e o meia Carlos Alberto. "Isto é um assunto interno do grupo. Foi uma discussão um pouco mais acalorada, que acontece em qualquer local de trabalho com mais de 30 pessoas." Fábio Costa aprovou a mudança do local do jogo de domingo contra a Ponte Preta do Pacaembu para o Morumbi. "É um campo maior. Dificulta para o adversário se defender e ainda nos proporciona espaços para os contra-ataques com a rapidez de Nilmar e Tevez." DESCANSO - Os jogadores do Corinthians, que se reapresentaram hoje à tarde, só terão treinos em um período durante a semana que antecede o jogo contra a Ponte Preta. Amanhã, quinta e sexta-feira os treinos serão à tarde. Quarta e sábado, pela manhã. Diante da Ponte, o técnico Antônio Lopes poderá ter o retorno do volante Wendel, que cumpriu suspensão. Bruno Octávio volta para o banco de reservas.