Fábio Costa troca uniforme no intervalo O goleiro Fábio Costa, do Santos, tem todo cuidado na escolha do uniforme que vai usar nas partidas. Sabe que pode ser superstição, mas cada roupa tem uma história. ?Sou muito chato com essa questão de material e gosto de usar a camisa que me sinto bem." E foi durante o intervalo do jogo entre Santos e Flamengo, quando o jogo estava 1 a 0 e o Santos precisava marcar mais dois para ficar com a vaga para a próxima fase da Copa Sul-americana, que ele se lembrou do uniforme que havia usado na partida anterior entre os dois times. ?Foi apenas uma pequena lembrança do jogo realizado na Vila Belmiro, em que joguei bem e acabei tendo sorte com a troca no intervalo", disse o goleiro, que fez defesas difíceis durante a partida, impedindo que o Flamengo marcasse gols que poderiam complicar a classificação. Para ficar com a vaga, o Santos teria de fazer pelo menos três gols, além de vencer por uma diferença de dois. ?Sei que não foi por causa do material, mas pela atuação da equipe", analisou o goleiro, para concluir. ?A gente sempre procura associar uma coisa com a outra."