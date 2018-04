Fábio Costa volta a sentir lesão e deve ser operado

O goleiro Fábio Costa voltou a sentir a contusão no pé direito durante o treino desta terça-feira à tarde, no CT Rei Pelé. Após sair chorando de campo, o jogador santista passará por exames na capital nesta quarta. De acordo com o médico Carlos Braga, o goleiro deve mesmo ser submetido a uma cirurgia, voltando às atividades apenas no início do próximo ano.

"Como o jogador sentiu uma dor mais intensa durante o treino de hoje [terça-feira], será encaminhado para ser examinado em São Paulo pelos médicos que tratam do seu problema. Um deles é Roberto Santim, que havia adiantado que se Fábio voltasse a sentir a contusão teria mesmo que ser operado", esclareceu Braga.

O goleiro e capitão santista sofreu a lesão no pé direito no dia 21 de junho, na Vila Belmiro, quando o Santos foi derrotado por 3 a 2 pelo Atlético Mineiro. Na semana passada, Fábio Costa foi liberado para fazer exercícios físicos no campo e desde sexta-feira passou a treinar fundamentos da posição.