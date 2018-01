Fábio Costa volta ao gol do Santos Fábio Costa está de volta ao gol santista. Nesta terça-feira, ele foi chamado pelo técnico Leão para uma conversa e esclareceu que seu novo contrato com o Santos está praticamente certo, faltando apenas a chegada de seu procurador para a assinatura. Mais: disse que não há nada entre ele e o Cruzeiro. Diante disso, o treinador confirmou sua presença no jogo contra o 12 de Octubre, quinta-feira à noite na Vila Belmiro. Segundo o treinador, não haverá problemas para o goleiro enfrentar o time paraguaio na partida pela Libertadores da América, pois ele tem contrato até dia 28. ?Ele está com a cabeça no Santos", disse Leão. O meia Elano, um dos principais jogadores do esquema tático armado pelo técnico, também tem retorno assegurado ao time. Ele desfalcou o Santos no clássico de sábado, contra o São Paulo, por estar suspenso, e acha que sua equipe tem todas as condições de vencer o 12 de Octubre. ?Nada melhor do que uma vitória nessa segunda partida e esse é o nosso objetivo." Para chegar a um bom resultado, basta melhorar o índice de aproveitamento dos chutes a gol, uma deficiência que o atleta reconhece. ?Estamos pecando um pouco na finalização, mas é importante que o time está se encontrando em campo e as oportunidades estão surgindo." Para o lateral-esquerdo Léo, o Santos tem que marcar um gol logo no início do jogo, para desmontar uma previsível retranca do adversário paraguaio. "Respeitamos todos os adversários, porque sabemos que não há jogo fácil, e temos que fazer o possível para que os gols surjam o mais rápido possível". O atleta acha também que o time tem que ter uma pegada forte. ?Não podemos dar espaço, pois eles podem fazer o gol, se fechar de vez e aí pode complicar." Diego também espera um adversário retrancado, jogando nos contra-ataques. ?O 12 de Octubre tem condições de complicar se não mantivermos atenção e temos de buscar a vitória todo o tempo." Para ele, será preciso muita paciência. ?Eles devem vir fechados, temos de ser pacientes para chegar ao gol e, quando chegarmos, aproveitar bem."