Fábio Costa volta ao gol no clássico O Santos terá pelo menos uma mudança para o clássico com o São Paulo, domingo, às 16h, na Vila Belmiro: troca o goleiro, saindo Júlio Sérgio e voltando Fábio Costa, recuperado do estiramento muscular na virilha direita que sofreu diante do Juventude, em Caxias do Sul. O técnico Leão explicou nesta quinta-feira que a decisão já estava tomada desde terça-feira. "Essa é a minha única certeza porque na conversa que tive com o Fábio Costa, expliquei a ele os meus motivos para não escalá-lo para o jogo contra o Cruz Azul e assegurei a sua volta no jogo domingo." Embora ele não quisesse antecipar se pretende fazer outras alterações em relação ao time que não brilhou contra o mexicanos mas conseguiu a classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América, André Luís, que não participou dos dois últimos jogos em razão de um entorse no tornozelo direito, está liberado pelos médicos e pode ser a outra novidade. A tendência é que Leão mantenha Wellington na lateral-direita, por considerar uma formação mais ofensiva e para que o meia se adapte mais rapidamente na nova posição. Quanto ao companheiro de Robinho, o técnico deve repetir o mistério de antes da partida de quarta-feira, decidindo apenas no domingo quem vai começar jogando, Douglas ou William. Todos os jogadores, à exceção de Ricardo Oliveira, que faz duas sessões diárias de fisioterapia para se recuperar da lesão no joelho direito, tiveram folga nesta quinta-feira, só voltando aos treinos nesta sexta-feira, às 16h, no CT Rei Pelé. Mesmo assim, também Fábio Costa, Ricardo Oliveira, Pereira, Alex e Júlio Sérgio estiveram pela manhã no departamento médico e de fisioterapia para fazer trabalho de manutenção. A concentração para o jogo com o São Paulo só vai começar após o treino de sábado cedo. Atacante - Leão não desiste da idéia de ter um novo atacante, apesar da evidente má vontade dos dirigentes em relação ao assunto. A sua última tentativa, que também não deu certo, foi Washington, ex-Ponte Preta. "Eu mesmo liguei para o médico do Atlético Paranaense para saber das condições do jogador e realmente constatei que não é possível a sua volta ao futebol agora." Como o Santos não pode mandar o seu jogo das semifinais da Copa Libertadores da América na Vila Belmiro, Leão já escolheu o Morumbi. Ele elogiou o Pacaembu, mas acredita que o estádio do São Paulo, por ser maior, facilita mais o estilo de jogo do seu time. Antes da primeira partida contra o Cruz Azul, Leão disse que naquele momento ainda não pensava em privilegiar a Libertadores, dizendo que só iria estudar essa possibilidade caso o time se classificasse para as semifinais. Agora, ele deve só estar esperando que a Confederação Sul-Americana de Futebol marque as datas dos dois jogos para decidir se vai tirar os jogadores de Santos para fazer uma preparação especial em Jarinu ou Extrema, no sul de Minas Gerais. Para o jogo com o São Paulo, Leão não parece disposto a poupar nenhum jogador.