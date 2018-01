Fábio Costa volta. Para não sair mais O ataque do São Paulo, além de debilitado pela ausência de Kaká e Ricardinho, vai ter um obstáculo a mais para conseguir fazer gol no clássico de hoje à tarde, na Vila Belmiro. Fábio Costa está de volta, depois de ficar fora do time nos três últimos jogos. Herói da classificação para as quartas-de-final da Libertadores, quando fez três defesas na decisão por pênaltis contra o Nacional, do Uruguai, ele quer provar que, apesar de respeitar o companheiro de posição, Júlio Sérgio, é o preferido da torcida e o titular do gol santista. Leia mais no Jornal da Tarde