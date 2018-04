Fábio entra com ação contra o Vasco O goleiro Fábio entrou com uma ação na 12ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) contra o Vasco, alegando que o clube lhe deve os pagamentos de um ano de fundo de garantia (FGTS) e três anos do 13º salário. A advogada do atleta, Gislaine Nunes, ainda solicitou no documento a cobrança de uma indenização no valor de R$ 10 milhões. O vice-presidente jurídico do Vasco, Paulo Reis, negou a dívida com o jogador e destacou que ele está sendo mal assessorado. "Antes do Fábio se apresentar para a seleção brasileira, ele pediu adiantamento de R$ 35 mil para comprar um terreno no Paraná, sua cidade natal. E a diretoria concedeu", declarou Reis, resignado. "O Vasco já pagou o FGTS até agosto deste ano e o 13º salário está em dia". O dirigente vascaíno ainda criticou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste episódio e acredita em perseguição contra o clube. "Na última convocação, colocaram o atleta no Benfica. Agora, vem uma ação contra o clube. As coisas que vão para a CBF sempre são para prejudicar o Vasco". Fábio chega amanhã ao Rio depois de disputar o amistoso da seleção contra a Alemanha, em Berlim, mas, por telefone, disse para parentes e amigos que não vai se reapresentar em São Januário.