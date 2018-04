Fábio Ferreira festeja empate, mas alerta que briga continua

Autor do gol de empate diante do Goiás por 1 a 1, o zagueiro Fábio Ferreira disse após o jogo que a luta do Corinthians para escapar da Série B ainda continua. Para o jogador, a equipe só poderá comemorar se vencer o Vasco, no próximo dia 25. Veja também Felipe pega pênalti e Corinthians empata com o Goiás "Tivemos várias oportunidades ao longo do jogo para conquistar os três pontos em Goiânia", conta Fábio Ferreira. "Mas o empate foi um bom resultado. Nossa luta, no entanto, continua. Agora temos de vencer o Vasco." Para a partida do dia 25, o técnico Nelsinho Baptista não poderá contar com três jogadores: o zagueiro Zelão, o volante Moradei e o atacante Finazzi, que receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Finazzi, aliás, achou que o time teve condições de sair com um resultado melhor de Goiânia. "O empate até que foi bom, mas poderíamos ter vencido. Tivemos chances para isso, mas erramos demais. Agora é pensar no próximo jogo."