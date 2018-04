Fábio Ferreira pode ser o sexto desfalque do Corinthians

A bruxa está solta no Corinthians. O clube pode sofrer o sexto desfalque para a partida contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira, pela penúltima rodada do Brasileirão. No treino desta segunda-feira, em Atibaia, o zagueiro Fábio Ferreira sofreu uma torção no tornozelo e não sabe se conseguirá atuar. Já estão fora da partida: o lateral-direito Iran, o zagueiro Zelão, o atacante Finazzi, o lateral-esquerdo Gustavo Nery e o volante Moradei. O Corinthians precisa vencer o Vasco para ficar longe da zona de rebaixamento. O clube é o 16.º colocado, com 43 pontos, um a mais do que o Goiás, que enfrenta o Atlético Mineiro, no Mineirão. "Temos de entrar num clima de decisão", conta o técnico Nelsinho Baptista. "Estamos parados há cerca de 15 dias, o que causa um relaxamento natural... Mas precisamos estar concentrados para esse jogo." Se Fábio Ferreira tiver condições, o Corinthians jogará com: Felipe; Fábio Braz, Betão e Fábio Ferreira; Amaral, Bruno Octávio, Carlos Alberto, Lulinha e Carlão; Dentinho e Arce.