Fábio ignora clássico mineiro: 'Decisão é contra Ceará' Aos 31 anos, Fábio é um dos jogadores mais experientes do elenco do Cruzeiro e também um dos goleiros mais consagrados do futebol nacional. O jogador, acostumado a títulos, diz considerar esta semana a mais importante da sua vida. No domingo, a equipe mineira enfrenta o Ceará, no Presidente Vargas, e precisa de uma vitória se quiser escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em caso de derrota, a situação vai ficar muito complicada.