Fábio Jr pode estrear no Atlético Mineiro Com novidade no ataque, o Atlético-MG enfrenta nesta quinta-feira o Náutico, às 15h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O time mineiro venceu a primeira partida, em Recife, por 2 a 1, e por isso precisa apenas de um empate para assegurar vaga na próxima fase. Mesmo se perder pelo placar de 1 a 0, o Galo garante presença nas quartas-de-final, neste caso, por ter feito mais gols na casa do adversário. O técnico Celso Roth não poderá contar com o atacante Alessandro, que era titular da equipe, mas se transferiu esta semana para o Al Kwait Club, do Kwait. No coletivo tático desta quinta-feira, no CT de Vespasiano, o treinador optou pela entrada de Paulinho na frente, formando dupla com Guilherme. Roth também tem à sua disposição o atacante Fábio Júnior, que foi relacionado e poderá fazer a sua estréia com a camisa atleticana. Na zaga, a novidade deverá ser a entrada de Nem. Como o volante Ferrugem cumpre suspensão automática por ter sido expulso no último jogo, o zagueiro André Luiz deverá ser deslocado para o meio-campo. O técnico do Galo, porém, não confirmou o time que começa jogando. Quem se classificar nesta quinta, enfrenta o vencedor do confronto entre Sport e Fluminense. Aproveitando o feriado de 1º de Maio, a diretoria alvinegra decidiu reduzir o preço dos ingressos e o torcedor pagará R$ 5 para assistir à partida.