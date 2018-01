Fábio Júnior apela contra suspensão O atacante do Palmeiras, Fábio Junior, entrou hoje com um recurso no processo que o condenou a 1 ano de suspensão, por uso de passaporte falsificado na Itália. O jogador requereu exame grafotécnico sobre a assinatura do documento. O atacante - que tem o passe preso ao Roma (ITA) - diz ter certeza que houve falsificação na assinatura. "Estou otimista de que a punião será revogada", comentou o jogador.