Fábio Júnior comemora empate no final A dez minutos do fim do jogo, o técnico Marcelo Oliveira chamou o atacante Quirino para entrar no lugar de Fábio Júnior. Era a última tentativa para tornar o Atlético-MG mais veloz e evitar a derrota. O substituto estava à beira do gramado, à espera da bola parar, quando Alex Alves fez sinal para o banco de reservas e deu a entender que havia acabado o gás. O treinador mandou Fábio continuar em campo ? para sua sorte, porque o centroavante acertou chute indefensável e garantiu o empate fora de casa. ?Ainda bem que fiquei?, festejou Fábio Júnior. ?Foi resultado justo, porque nós lutamos até o final do jogo?, observou. ?Tomamos gols por erros nossos, mas tivemos força para ir à frente. Até merecíamos sorte melhor. Quem sabe, a vitória.? Os mineiros deixaram o Morumbi contentes, sentimento oposto ao dos anfitriões. ?Precisávamos nos esforçar mais?, lamentou Rogério Ceni, autor do gol da virada e que, ainda no fim do primeiro tempo, alertava para o risco de o time oscilar muito durante o jogo. ?Temos time limitado? É possível, mas sempre é preciso um pouco mais de doação e atenção.? O erro do São Paulo foi o de recuar, de fechar o foco em eventual descontrole do Atlético. Mesmo assim houve quem não achasse nada de anormal nessa postura arriscada, principalmente por jogar diante de seu público. O volante Adriano foi um deles. Com explicação nada convincente ? ou por falta de melhor justificativa ? admitiu que a mudança de comportamento, depois da virada, foi inevitável e aceitável. ?Recuamos porque é normal recuar?, afirmou. ?Todo time que está ganhando recua, o futebol é assim mesmo?, filosofou. ?A gente sabia que eles iriam pressionar e tentamos segurar, mas falhamos no último lance do jogo?. notou, para dar ainda uma alfinetada nos atacantes. ?Recuamos, mas quando a bola chegou no ataque não conseguimos fazer os gols.? Ricardinho buscou caminho inverso, tratou de esfriar qualquer início de polêmica e saiu pela tangente. ?Empatamos, não era para isso acontecer, principalmente no fim, mas não adianta discutir isso agora?, observou. ?Tivemos as chances, como eles também.? O São Paulo volta a campo na quarta-feira, contra o Paraná, em Curitiba, e não deve ter Fabiano. O lateral sofreu contusão ainda no primeiro tempo, foi substituído e nesta segunda-feira passará por reavaliação médica. Rojas também pode fazer outras alterações, por conta do desempenho do time.