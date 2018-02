Fábio Júnior é a arma contra o Guarani O atacante Fábio Júnior será a principal novidade no Atlético-MG que enfrenta neste sábado o Guarani às 16 horas, em Divinópolis, pelo Campeonato Mineiro. Como Quirino reclamou de dores na coxa direita, o técnico Procópio Cardoso confirmou nesta sexta-feira sua escalação. Será a primeira partida de Fábio Júnior, que formará dupla de ataque com Euller, como titular desde que retornou ao clube. Ele participou dos dois últimos jogos do Galo, pelo Estadual e Copa do Brasil, marcando três gols. Procópio terá de fazer uma mudança também no meio-campo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Walker será substituído por Márcio Araújo. Restando quatro rodadas para o término da primeira fase do Mineiro, o Atlético disputa a liderança com o Cruzeiro. A equipe alvinegra está em segundo lugar na tabela de classificação, com 16 pontos, dois a menos que o rival, que domingo enfrenta a Caldense, no Mineirão. Na 10.ª colocação, com apenas seis pontos em oito jogos, o Guarani está ameaçado de rebaixamento e por isso o técnico Barra Mansa anuncia que sua equipe terá uma postura ofensiva.