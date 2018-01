Fábio Júnior quer Tuta ao seu lado O atacante Fábio Júnior defendeu nesta segunda-feira a escalação de Tuta ao seu lado a partir de agora no Palmeiras. Desde que assumiu a equipe, o técnico Roth mostra-se reticente a esta possibilidade, por achar que as características de ambos se assemelham. Mas com o bom desempenho de Tuta, a pressão sobre Fábio Júnior começou a crescer. Tuta passou a reivindicar a condição de titular e Fábio Júnior, que chegou com falta de ritmo de jogo, passou a ser hostilizado pela torcida por causa da falta de gols. "Com um atacante fixo ao meu lado, lógico que meu rendimento pode aumentar", observou o jogador. "Mas para isso é necessário que um dos dois se movimentem sempre", acrescentou. Já o meia Lopes, que se contundiu domingo em Santos, foi vetado pelo departamento médico para a partida de quarta-feira contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores.