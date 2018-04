Fábio Júnior retorna ao Cruzeiro A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Fábio Júnior, de 24 anos, cujo passe pertence à Roma, mas está impedido de atuar no futebol italiano em razão do passaporte irregular. Fábio Júnior foi liberado gratuitamente pelos italianos para ficar no clube mineiro até o final do ano. A única obrigação do Cruzeiro, time que revelou o jogador e negociou-o com a Roma por US$ 15 milhões, em 1998 (maior negócio do futebol brasileiro, até então), é pagar parte do seu salário, de cerca de US$ 120 mil mensais. Fábio Júnior atuou a última temporada pelo Palmeiras, mas a equipe do Parque Antártica não se interessou em renovar o contrato de empréstimo. Com o retorno dele para Belo Horizonte, o segundo, desde que teve o passe vendido, os dirigentes do Cruzeiro dão como encerradas outras negociações para aquisição de atacantes. O centroavante Fernandão, ex-Goiás e do Olympique, por exemplo, não está mais nos planos. Além do anúncio de Fábio Júnior, que deve se apresentar neste sábado, o presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, também confirmou a vinda do atacante Edílson. O jogador teve a contratação anunciada na semana passada - o clube mineiro deve pagar R$ 700 mil ao Flamengo pelo empréstimo de um ano -, mas adiou a chegada à capital mineira porque estava resolvendo pendências junto ao rubro-negro. Na verdade, o atleta cobrava dívida superior a R$ 1 milhão e o assunto só foi resolvido porque a multinacional Nike se comprometeu a avalizar o débito, o que tranqüilizou Edílson. "Ele chega segunda-feira e vai se integrar ao time em Belo Horizonte", disse Perrella. A pré-temporada do Cruzeiro, em Araxá (MG), acaba no meio da próxima semana e, na avaliação dos dirigentes e do próprio técnico Marco Aurélio, não havia necessidade de Edílson participar dela apenas por três dias.