Fábio Koff é reeleito presidente do Clube dos 13 pela 5.ª vez

Como esperado, a presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, foi reeleito na tarde desta terça-feira, após votação dos 16 dos 20 membros participantes da entidade. São Paulo, Botafogo, Atlético-PR e Flamengo não participaram da votação, realizada na sede, no bairro de Itaim Bibi, em São Paulo. Veja também: Clube dos 13 fica em cima do muro sobre título do Flamengo Este será a quinta vez que Fábio Koff dirigirá o Clube dos 13, mostrando que poucas mudanças deverão acontecer na metodologia adotada pelo ex-presidente do Grêmio. A única mudança é a saída do ex-presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, do cargo de vice-presidente. Coincidência ou não, quem assume tal posto é o atual presidente do clube alviverde, Affonso Della Monica, mas com uma diferença significativa: Mustafá era o 1.º vice-presidente, cargo que agora é ocupado por Eurico Miranda, presidente do Vasco. Della Monica é o 2.º vice-presidente. Esta mudança, para Mustafá Contursi, foi ruim para o futebol paulista. "Eu fico aborrecido pelo futebol de São Paulo, que perde a vice-presidência, que seria de direito nossa, já que o estado de São Paulo tem dado ao Brasil as principais alegrias no futebol", comentou o ex-dirigente, que aproveitou para cutucar o desafeto Della Monica ao elogiar a articulação política de Eurico Miranda. "Em contrapartida, temos que parabenizar o Eurico Miranda, que fez uma ótima articulação política e conquistou o cargo de 1.º vice-presidente." São Paulo, Botafogo e Atlético-PR não enviaram representantes, já que estão em litígio com a entidade. O Flamengo, que também faz parte dos "dissidentes" enviou um representante, neste caso o diretor de futebol, Kleber Leite, que absteve seu voto, mas que está na sede para a reunião que decidirá se o Clube dos 13 apoiará ou não a manifestação do clube carioca, que quer ser reconhecido como o legítimo campeão brasileiro do ano de 1987. A CBF reconhece apenas o Sport como sendo o campeão de tal ano. (com Bruno Winckler, do Jornal da Tarde).