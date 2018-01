Fábio leva confiança ao Botafogo Nesta quinta-feira, os jogadores do Botafogo, que estão treinando em Angra dos Reis, para a estréia na segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Náutico receberam a visita do atacante Fábio. Ele se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e foi desejar sorte aos companheiros. "Estou chateado porque não posso jogar. Mas acredito que voltaremos para a primeira divisão em 2004", afirmou o atleta.