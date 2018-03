Fábio Luciano conversa para acertar time O capitão Fábio Luciano não foge à responsabilidade. Preocupado com o excesso de pênaltis que seu companheiro de zaga, Ânderson, tem cometido, o chamou para uma conversa particular. Isso, antes do treino do Corinthians desta terça-feira, quando o quarto-zagueiro teve uma lesão no tendão de Aquiles esquerdo e passou a ser dúvida para o jogo contra o River, nesta quarta, no Morumbi. Foram quatro pênaltis cometidos em oito jogos do Campeonato Brasileiro, número que Fábio Luciano considera inadmissível. ?O Ânderson é um jogador sensacional, mas é um pouco afobado. Quando ele é ultrapassado na corrida, se atrapalha e faz muitos pênaltis. Esse é um perigo que a gente não pode correr. Ganhar do River já vai ser difícil, ainda mais se a gente fizer pênaltis de bobeira?. Fábio Luciano garante que a conversa com o colega foi de alto nível, sem gritos ou baixarias. ?Eu nunca vou gritar com um companheiro, nunca vou falar alto para que todo mundo ouça. Apenas cumpri minha missão de amigo e capitão do time. Conversamos para acertar o posicionamento e para evitar muitas faltas. Só isso?. O capitão sonha com muitas faltas, mas a favor do Corinthians. ?Tenho certeza que isso vai acontecer. A partida vai ser muito truncada, o River vai fazer faltas para evitar que o jogo seja rápido. E nessas cobranças de falta a gente pode ganhar esse jogo?, afirmou Fábio Luciano. Fábio Luciano estará muitas vezes na área do River. O gol que marcou contra o Criciúma, no sábado, foi apenas um dos oito que anotou em 2003. ?Desde que comecei a jogar, já fiz uns vinte gols. Não sonho em ser artilheiro de nenhum campeonato, mas em continuar fazendo gols para ajudar o Corinthians. Acho que pode acontecer nesse jogo com o River.? O capitão do Corinthians, elogiado por todos e amado pela torcida, foi mandado embora do clube em 2001, por Vanderlei Luxemburgo, que voltava ao futebol depois de deixar a seleção brasileira. Fábio Luciano foi para o Inter e voltou ao Corinthians em 2002. Muito religioso, vê a mão de Deus em tudo o que aconteceu. ?Não quero falar do Luxemburgo. Só sei que cheguei ao Inter e encontrei uma pessoa muito correta, sensacional, que é o Parreira. Quando ele assumiu o Corinthians, no ano passado, me trouxe de volta e ganhamos muito títulos. No meu caso, Deus escreveu certo por linhas tortas. Tenho certeza disso.? O passado é passado. Ele só se lembra do Mundial Interclubes que ajudou o Corinthians a conquistar, recém-chegado ao clube, vindo da Ponte Preta. ?Foi o melhor momento da carreira e da minha vida?. E, pensando nessa conquista, ele projeta uma nova, para o mês que vem. Depois do Mundial, quer a América. ?Esse título da Libertadores vai ser muito importante para nós. A torcida sonha com ele há muito tempo e vai nos ajudar. Tudo começa nesse jogo com o River?, disse o capitão.