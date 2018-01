Fabio Luciano deve ir para o Inter O zagueiro Fabio Luciano, dispensado pelo Corinthians e que estava sendo emprestado para o Cruzeiro, não acertou com o clube mineiro e agora deverá se transferir para o Inter de Porto Alegre. Segundo a diretoria do Cruzeiro, não houve acerto em relação ao salário a ser pago ao zagueiro. Além disso, Fabio Luciano argumentou que teria poucas chances de atuar como titular, já que Cris e Luizão - os zagueiros titulares - integram a seleção brasileira. O empréstimo do zagueiro vai até o final deste ano.